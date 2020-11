ZEG! blijft vechten voor woningen voor jongeren in Brummen

GEM. BRUMMEN – Samen staan ze sterk en samen hebben ze een missie. Elena Sluimer, Kathy Wieggers, Steffi Bosgoed en Karin Beuwer hebben de handen ineengeslagen en strijden voor betere kansen voor jongeren die een woning zoeken in de gemeente Brummen. “Met de huidige regels duurt het jaren voor je als jongere in aanmerking komt voor een huis. Dat moet anders.”

Er is te weinig betaalbare woonruimte voor jongeren in de gemeente Brummen. Ook wie zich op zijn achttiende direct inschrijft bij de woningstichting, maakt bijna geen kans op een huurhuis. “Woningen gaan altijd naar oudere mensen, simpelweg omdat zij langer ingeschreven staan”, zegt Karin Beuwer, moeder van drie twintigers. “Daar zitten veel mensen van buitenaf bij. Niet dat zij niet welkom zijn, maar onze eigen jongeren hebben het nakijken.”

Karins oudste zoon en dochter hebben elk ruim zes jaar gezocht voordat zij een woning vonden. Dochter Elena Sluimer (23) woont net weer thuis, nadat haar relatie eindigde. “Ik verwacht niet dat de situatie de komende tijd verandert. Ik richt me dus op mijn studie, werk en stage en leef vooral heel zuinig zodat ik hopelijk een huis kan kopen als ik afgestudeerd ben.”

Ook Kathy Wieggers (25) heeft jaren gezocht. Zonder resultaat. “Ik was inmiddels afgestudeerd en werkte al. Ik wilde een huurhuis, maar heb maar iets gekocht. Anders had ik nu nog bij mijn ouders gewoond.” Steffi Bosgoed (28) heeft een vergelijkbaar verhaal. Zij kon in Brummen niets vinden en week noodgedwongen uit naar Zutphen, waar ze een appartement kon kopen. Ook voor haar geen woning in eigen dorp.

En zo vergaat het velen. “Veel dertigers zijn naar Arnhem vertrokken. Niet omdat zij daar willen wonen, maar puur omdat er daar woningen beschikbaar zijn”, vertelt Elena. Dat is jammer, voegt Kathy toe. “De mensen die wel het geluk hebben iets in eigen dorp te vinden, zien al hun vrienden vertrekken. En doordat zoveel jongeren verhuizen, vergrijst Brummen nog meer.”

De vier vonden elkaar in een gezamenlijke missie: zorgen dat meer jongeren een woning kunnen krijgen in Brummen. Elena en Karin hielden vorig jaar onder de vlag van Democratisch Brummen een enquête en vroegen aandacht voor de situatie, maar besloten samen met Kathy en Steffi verder te gaan onder de naam ZEG! “Als onafhankelijke partij zijn we voor meer mensen een gesprekspartner. We doen niet mee aan politieke spelletjes, maar zetten ons in voor één concreet doel”, legt Karin uit.

Dat gezegd hebbende, voelen ze zich wel een stel roependen in de woestijn. “”Er moet überhaupt meer aandacht voor jongeren komen in de gemeente Brummen. De gemeenteraad bestaat vooral uit oudere mensen die geen kinderen hebben die in Brummen woonruimte zoeken. Ze voelen de noodzaak niet”, aldus Karin. “Vorig jaar is een motie aangenomen waarin het college werd opgeroepen onderzoek te doen naar de situatie, maar daar hebben we nooit meer iets van terug gehoord.”

Het heeft lang geduurd voor het viertal überhaupt voet aan de grond kreeg bij de gemeente Brummen. Zowel Kathy als Elena heeft het woningprobleem meerdere malen aangekaart, maar beiden kregen geen gehoor. “De gemeente neemt niet het voortouw, maar wacht tot anderen iets doen. Faciliteren is het stopwoordje waarmee iedereen wordt weggestuurd.”

Sinds ZEG! contact heeft met wethouder Ingrid Timmer lijkt het tij te keren. “De wethouder is enthousiast over onze inzet en zei letterlijk: als jullie niet zo hard waren blijven roepen, hadden wij dit als gemeente niet zo opgepakt”, vertelt Karin trots. “Ze zei dat Brummen lang op slot heeft gezeten en dat de gemeente nu aan de sleutel draait.”

De gemeente Brummen maakte onlangs bekend het nieuwbouwplan op de Elzenbos, dat jarenlang heeft stilgelegen, opnieuw op te starten. De komende jaren moeten er 100 tot 125 woningen komen in het eerste plandeel, waarvan een flink aantal voor starters. “Daar zijn we heel blij mee. Maar we blijven wel in de gaten houden of het daadwerkelijk betaalbare woningen worden. En dat die niet allemaal worden vergeven aan mensen uit andere plaatsen.”

Ook bij woningstichting Veluwonen heeft ZEG! inmiddels voet aan de grond gekregen en ook hier zijn veranderingen op komst. Veluwonen gaat de regels voor het toewijzen van woningen aanpassen. In andere gemeenten zijn er regelingen waardoor jongeren meer kans maken op een huurhuis, in Brummen is dat nog niet het geval. “Daar komt gelukkig verandering in. Veluwonen heeft het probleem onderkend en gaat actie ondernemen”, meldt ZEG! trots.

Veluwonen laat weten, op basis van gesprekken met ZEG! en andere partijen, inderdaad bezig te zijn met maatregelen om jongeren te ondersteunen, maar wil hier nog niet te veel over uitweiden. “We wachten eerst het advies van onze huurdersorganisatie Samen Eén af. Maar we verwachten in januari met concreet nieuws te komen”, aldus een woordvoerder.

Dit zijn mooie stappen, maar dat betekent niet dat ZEG! op haar lauweren gaat rusten. Hoewel voor Elena, Kathy en Steffi de druk van de ketel is, blijven ze vechten. Kathy: “We blijven dit doen voor mensen die nog in deze situatie zitten. Ik wil ook graag dat mijn vrienden hier blijven wonen en Brummen een leuk dorp blijft. Het is funest voor de leefbaarheid als alle jongeren vertrekken. We blijven ons overal tegenaan bemoeien. We hebben de laatste tijd zo hard geroepen dat ze ons gelukkig serieus zijn gaan nemen.”

Foto: Steffi, Kathy en Elena zetten zich, samen met Karin (niet op de foto), in voor betere woningkansen voor jongeren in Brummen