Zaterdagvoetbal voor senioren bij SC Brummen

BRUMMEN – Binnen Sportclub Brummen groeit de interesse voor seniorenvoetbal op de zaterdag. De club heeft dan ook besloten om na jaren van afwezigheid het zaterdagvoetbal voor senioren te laten terugkeren bij Sportclub Brummen.

Vanaf het seizoen 2021-2022 biedt de voetbalclub weer zaterdagvoetbal aan voor de senioren. Het seniorenvoetbal op zaterdag is een kans om leden die erover nadenken te stoppen, te behouden voor de club. Voetballers die niet (meer) op zondag de groene mat op willen, kunnen dan ook op zaterdag terecht. Daarnaast is voor Sportclub Brummen de doorstroming van de jeugd erg belangrijk. Met het aanbieden van het zaterdagvoetbal vergemakkelijkt de club de overstap van jeugdspelers naar de senioren. De club is van mening dat een breed aanbod voor leden – in combinatie met het prachtige sportcomplex met uitstekende faciliteiten – de sleutel is naar een mooie toekomst op lange termijn.

Aanmelden kan via zaterdagvoetbal@sportclubbrummen.nl. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Leroy Wienholts via tel. 06-21391821 of Edwin Kleverwal, tel. 06-38902987.