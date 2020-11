Zangeres Esther lanceert uniek muzikaal uitvaartgeschenk

DOESBURG – De gevolgen van de coronacrisis zijn enorm, maar het afgelopen jaar laat zien dat creatieve ondernemers de uitdaging het hoofd bieden en innovatieve ideeën en mooie ontwikkelingen. Zo ook de Doesburgse zangeres Esther Pelgrom: “Ik zag in mijn omgeving hoeveel verdriet de coronamaatregelen veroorzaakten bij mensen die net iemand verloren hadden. Daar wilde ik heel graag iets voor doen.” Dat was het begin van een nieuw project: Ik heb je lief.

Net als vele anderen voelde muzikante, zangeres en dirigente Esther in maart dit jaar de gevolgen van de coronamaatregelen hard toeslaan: “Mijn koren konden niet meer samenkomen en optreden werd ook al snel onmogelijk”, vertelt ze. “Toch wilde ik mijzelf muzikaal kunnen blijven uiten. Muziek brengt troost, maar hoe kom je zo dicht mogelijk bij mensen in een tijd waar je afstand moet houden?” De coronamaatregelen maken een bezoek aan vrienden of familie in de laatste levensfase of die recent iemand verloren hebben nog steeds heel lastig. Ook het bijwonen van een uitvaart blijft ingewikkeld.

Met behulp van haar mobiele telefoon verstuurde Esther persoonlijke boodschappen, en zong daarbij een favoriet nummer van de ontvanger in. Dit leverde zoveel positieve en hartverwarmende reacties op, dat ze besloot om het idee breder en professioneel op te zetten. Met behulp van een subsidie van de provincie Gelderland werkte Esther het concept uit. Het bijzondere resultaat is Ik heb je lief: een persoonlijke en muzikale ode aan iedereen die jou dierbaar is.

In samenwerking met professionele muzikanten, een regisseur en een choreografe zijn er tien passende Nederlands- en Engelstalige liedjes ingezongen, gespeeld, gedanst en op film gezet. Elke opname heeft een eigen verhaal en unieke sfeer en krijgt een gepersonaliseerde videoboodschap mee. Het cadeau wordt verstuurd op een stijlvolle houten USB-stick, die wordt bewaard in een bijpassend doosje. “Ik hoop dat ik hiermee mensen dichterbij elkaar kan brengen, ook al is dat fysiek misschien even niet mogelijk”, zegt Esther.

Het idee blijft groeien. Inmiddels werkt Esther samen met meerdere partijen in de uitvaartbranche om haar product in de markt te zetten. Ook wordt er gewerkt aan een serie muzikale boodschappen waarmee ze mensen wil helpen om ook bij andere gelegenheden het contact en de verbinding met iedereen die hen na aan het hart ligt te vieren.

www.estherpelgrom.nl