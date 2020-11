Yoga voor senioren in Loenen

LOENEN – Senior yogaleraar Ben Cornelissen biedt in november en december acht keer gratis seniorenyoga aan. De lessen zijn op woensdagmorgen van 10.30 tot 11.45 uur in het Zonnehuis aan de Beekbergerweg 25 en bedoeld voor 50-plussers. Er is plaats voor maximaal zeven deelnemers in verband met de grootte van de zaal. Deelnemers dienen een grote handdoek mee te nemen. Yogamatjes en stoelen zijn aanwezig. Vanaf 10.00 uur is er koffie en thee. Voor het gebruik van de zaal wordt een vrijwillige vergoeding gevraagd. Aanmelden kan bij Ben Cornelissen via tel. 06-44870449 of bencornelissen@hotmail.nl.