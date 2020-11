ELLECOM – In Ananda Yoga Centrum in Ellecom wordt op zondag 8 november de workshop Ontspanning en rust bij kinderen en tieners gegeven. Deze dag is bestemd voor iedereen die met kinderen of tieners werkt of ze heeft. De cursisten leren in deze eendaagse workshop vele speelse en praktische yoga- en ontspanningsoefeningen, die direct toe te passen zijn in een kinder/tieneryogales, in het onderwijs/BSO of gewoon thuis.

De workshop wordt gegeven omdat kinderen en tieners vaak veel spanning en prestatiedruk in hun jonge leven tegenkomen. Ze kunnen er veel baat bij hebben als ze leren hoe ze stress kunnen voorkomen. De cursisten krijgen in de lesdag diverse oefeningen en technieken aangereikt waarmee ze bij kinderen en jongeren ontspanning en innerlijke rust kunnen bevorderen. Het laat hen meer vrede, stilte, vreugde en harmonie ervaren. Door deze deugden bewust in hen te ontwikkelen leren kinderen en jongeren in verbinding te komen met hun eigen kern. Positief hoe een overmaat aan stress, onrust en onzekerheid zo op een natuurlijke wijze afneemt en zelfs oplost. Omdat de deelnemers aan deze praktische workshop alle oefeningen zelf doen en beleven is deze dag ook heel verrijkend voor henzelf.

Deze eendaagse workshop duurt van 9.30 tot 15.00uur en wordt gegeven door Miriam Vorderman, hoofddocente Kinderyoga Opleiding, mindfulness-trainer, leerkracht en moeder.

Tel. 0313-414893

anandayogacentrum.nl