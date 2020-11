Woninginbraak Brummen

BRUMMEN – Vrijdag 13 november is er om 21.20 uur ingebroken in een woning aan de Brummelstraat te Brummen. Een toevallige passant hoorde gerinkel en zag twee mannen hard wegrennen richting het centrum van Brummen. Bij onderzoek bleek dat aan de achterzijde van de woning een stoel stond. Daders zijn via de stoel het balkon opgeklommen, hebben de balkondeur naar de slaapkamer op de eerste verdieping opengebroken en zijn zo de woning binnen gegaan. Het hele huis was doorzocht, het is nog niet bekend wat er weg is. De bewoners waren een weekendje weg.