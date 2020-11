Winkeldiefstal in Eerbeek

EERBEEK – Op maandag 23 november om 9:50 uur is bij een winkel aan het Oranje Nassauplein in Eerbeek een winkeldiefstal gepleegd. De dader had een aantal kaarsen en haarverf in de tas gestopt en niet afgerekend. De dader is door de politie aangehouden en heeft een proces verbaal en een winkelverbod gekregen.