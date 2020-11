Wijnactie Rotary voor Voedselbank

REGIO – Rotary Rio aan de IJssel houdt een actie voor Voedselbank Zutphen, die ook de gemeente Brummen bedient. Normaal gesproken wordt er ieder jaar een wijnevent gehouden voor het goede doel. Nu dit niet door kan gaan, is er gekozen voor een online versie. De Rotaryclub biedt voor 79,95 een wijnbox aan met daarin zes kwalitatief hoogwaardige wijnen. Deze zijn te bestellen via info@rioaandeijssel.nl en worden voor de feestdagen thuisbezorgd. De koper zet een lekkere wijn op tafel, de opbrengst is bestemd voor de Voedselbank.