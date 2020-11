Wijk de Ooi krijgt bijdrage om aardgasvrije wijk te worden

DOESBURG – Het Rijk stelt zo’n 4 miljoen euro uit het programma Aardgasvrije Wijken (PAW) beschikbaar voor een project in de wijk Ooi in Doesburg. Met deze bijdrage worden bestaande woningen aardgasvrij of aardgasvrij-klaar gemaakt.

Gemeente Doesburg, Waterschap Rijn en IJssel, Wijkraad de Ooi, Liander en woningcorporatie Woonservice IJsselland hebben samen in april dit jaar een aanvraag ingediend. Nu deze is gehonoreerd, wordt de wijk De Ooi één van de proeftuinen van Nederland, en ook in Doesburg, waar wordt gewerkt aan het verwarmen van woonhuizen op een andere manier dan met aardgas. De kennis en ervaring die met deze proef wordt opgedaan, zal in de toekomst ook in andere wijken in Doesburg kunnen worden gebruikt om te verduurzamen.

Nu de Rijksbijdrage binnen is, kan de volgende stap worden gezet. De gemeente Doesburg gaat samen met de betrokken partijen en inwoners bekijken welke mogelijkheden er zijn om de wijk in de toekomst anders dan met aardgas te verwarmen. Dit kan bijvoorbeeld via een warmtenet, waarbij gebruik wordt gemaakt van het water van de Oude IJssel, die pal langs de wijk stroomt. De warmte van de rivier is een duurzame bron om een warmtenet te voorzien van warmte, zo blijkt uit onderzoek van IF Technology. Daarnaast worden ook andere mogelijkheden bekeken en vergeleken, meldt de gemeente Doesburg.

De partners hebben bij het opzetten van dit project wel enkele voorwaarden gesteld. Zo willen zij dat huurders en woningeigenaren in de wijk De Ooi niet meer gaan betalen voor warmte dan zij nu doen. Ook is een betrouwbaar systeem voor warmtelevering een vereiste.