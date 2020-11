Werkzaamheden rioolgemaal bedrijventerrein

EERBEEK – Van 16 november tot en met 11 december zijn er werkzaamheden aan/bij het rioolgemaal van bedrijventerrein Kollergang in Eerbeek. Daarom is de zuidelijke toegangsweg van het bedrijventerrein afgesloten. Er wordt een omleiding aangegeven voor het auto- en vrachtverkeer. Voor het fietspad langs de Brummenseweg wordt een tijdelijke omlegging gerealiseerd. Fietsers hoeven niet om te fietsen. Aannemer Remondis Dusseldorp Rioolservice heeft aanwonenden en bedrijven op de Kollergang geïnformeerd over de komende werkzaamheden.