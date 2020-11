Wehthouder Haverkamp bezoekt ondernemers

GEM.RHEDEN – Op vrijdag 20 november, de Dag van de Ondernemer, bezocht wethouder Ronald Haverkamp van de gemeente Rheden een drietal ondernemers. In Velp waren dat Jacobs Verhuizingen BV en Alpensonne Nederland BV en in Rheden Ansaldo Thomassen.

De Dag van de Ondernemer is een initiatief van MKB-Nederland. Op deze dag worden ondernemers bedankt voor hun lef en doorzettingsvermogen en wordt het ondernemerschap gevierd. Sinds 2016 is het elke derde vrijdag van november de Dag van de Ondernemer.

Wethouder Haverkamp ging bij eerdergenoemde ondernemers langs om hun belang voor de gemeente Rheden te onderstrepen. Ondernemers zorgen voor levendigheid en uiteraard voor economische ontwikkeling. De Rhedense ondernemers zijn vaak stille krachten, die niet altijd gehoord en gezien worden. Maar ze zorgen wel voor ongeveer 17.000 banen in de gemeente Rheden. Daarnaast ondersteunen zij maatschappelijke initiatieven en zijn zij ook in deze moeilijke coronatijd bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat verdient respect en waardering. Wethouder Haverkamp kwam niet met lege handen, hij nam een taart mee voor de ondernemers.

Foto: Oscar Driessen, directeur van Alpensonne Nederland BV