Wandeling voor ondernemers

DOESBURG – Elke maandag start vanaf het Ondernemershuis Hanzegilde in Doesburg de Hanzegilde Ondernemerswandeling. Zeker nu iedereen thuiswerkt, kan het voor ondernemers prettig zijn eens van gedachten te wisselen over ondernemerschap, een specifieke opdracht, de balans werk-privé en ga zo maar door. Eerder bood het Ondernemershuis Hanzegilde de mogelijkheid dit te doen tijdens de wekelijkse ondernemerslunch, daar komt de ondernemerswandeling voor in de plaats. “De wandeling is een mooi moment om je te ontspannen, buiten te zijn, bij te praten, te sparren, jezelf de spiegel voor te laten houden of dat juist bij iemand anders te doen”, meldt de organisatie. Vertrekpunt is het Ondernemershuis Hanzegilde aan de Ooipoortstraat 48 in Doesburg. Er wordt in duo’s naar de IJssel gewandeld en vervolgens richting de Linies, waar de deelnemers zo lang ze willen rondwandelen en zelf teruglopen. Aanmelden voor de wandeling kan via een e-mail naar info@hanze-gilde.nl. Voor 5 euro is er een lunch2go verkrijgbaar, waarmee de plaatselijke ondernemers worden gesteund. Deelname aan de wandeling zelf is gratis.