Wandel en Handel in de Wijk

DOESBURG – Zondag 6 december wordt tussen 12.00 en 16.00 uur de eerste editie gehouden van Wandel en Winkel je Rijk in je Wijk. Bewoners van de wijk Ooi in Doesburg verkopen hun overtollige spulletjes via een tafeltje op de oprit of in de voortuin. “Een leuke manier om ongebruikte spullen een tweede leven te gunnen, om een leuke wandeling te maken en vooral om weer eens met een ander aan de praat te komen”, aldus de organisatie.

Er is weinig te doen dezer dagen. Mensen zitten veel thuis en spreken elkaar weinig. “We missen dat ongedwongen contact met de buurt en de directe omgeving”, zegt de organisatie van Wandel en Winkel je Rijk in je Wijk. “Om toch iets te organiseren voor ontmoeting hebben we deze Wandel en Winkel bedacht. In de buitenlucht, met maximaal drie mensen bijeen, maar wel een aanleiding om elkaar weer eens te zien of te spreken.”

Er mag van alles worden aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan boeken en tijdschriften, speelgoed, kleding, woonaccessoires, kleine meubels of zelfgemaakte spullen.

Iedereen in de wijk kan meedoen, deelname is gratis. Wie spulletjes aan wil bieden, kan zich tot 25 november aanmelden bij Wilma ter Horst via wgmterhorst@hotmail.com. Ook mensen die zelf geen ruimte hebben in tuin of oprit, kunnen zich aanmelden. Voor hen wordt dan een andere locatie gezocht. De organisatie maakt een plattegrond van de wijk waarop alle aanbieders te zien zijn. Verkopers kunnen buiten blijven, maar ook de warmte opzoeken en naar buiten komen als er aanloop is.

De markt gaat in principe door bij elk weertype, met een parasol blijven de spullen bij regen wel droog. Als het heel hard waait wordt het evenement verplaatst naar zondag 13 december van 12.00 tot 16.00 uur. Dit wordt dan gemeld op de sociale media.