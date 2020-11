VVD-moties voor steun voor ondernemers

GEM. RHEDEN – Tijdens de bespreking van de gemeentelijke begroting op dinsdag 10 november diende de VVD-fractie twee moties in om lokale ondernemers te steunen tijdens de huidige coronacrisis. “Ondernemers zijn de aanjagers van onze lokale economie en werkgelegenheid. Het is dus heel belangrijk dat zij de coronacrisis overleven”, laat fractievoorzitter Yola Hopmans weten. “De horeca is voor de tweede keer volledig gesloten, maar ook de cultuursector, de recreatie- en evenementenbranche zit nagenoeg op slot. En dat doet pijn bij de ondernemers.”

De VVD diende twee moties in, die beide met een ruime meerderheid door de gemeenteraad zijn aangenomen. Er komt nu vanuit een provinciale subsidie geld beschikbaar voor ondernemers die financieel zwaar getroffen zijn in de sectoren cultuur, recreatie- en evenementen. Ook krijgen ondernemers extra tijd om hun gemeentelijke belastingen te betalen. ” We hopen dat deze financiële ondersteuning hen, in een tijd van zoveel chaos en onzekerheid, nét dat beetje lucht geeft om het vol te houden”, aldus Hopmans.