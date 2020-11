VV Loenermark stapt over op led-verlichting op het veld

LOENEN – Voetbalvereniging Loenermark vervangt alle traditionele veldverlichting vervangen door led. Dit levert een mooie bijdrage aan duurzaamheid op het Lonapark, maar ook een flinke kostenbesparing voor de Loenense club.

Energie is één van de grootste kostenposten voor een club, dus ook voor voetbalvereniging Loenermark. Het nemen van duurzame maatregelen, die leiden tot het verlagen van de energierekening, dragen bij aan het financieel gezond blijven. Loenermark wil een gezonde vereniging zijn die nu en in de toekomst voetbal kan bieden op een duurzame en maatschappelijk betrokken wijze. Om bestaansrecht te hebben als vereniging zijn voldoende leden nodig, net als een gezonde financiële situatie en voldoende vrijwilligers.

Om ook in de toekomst levensvatbaar te blijven, is er de noodzaak om kostenbesparing te realiseren. Al een aantal jaren staan het beter kunnen reguleren van de verwarming in het clubgebouw en het vervangen van de huidige conventionele veldverlichting door led-lampen hoog op het verlanglijstje. Dit plan is uitgewerkt door het bestuur en de onderhoudscommissie en onlangs in de ledenvergadering goedgekeurd door de leden. Loenermark is bereid te investeren in duurzaamheid.

Bestuurslid Gerrit Blom: “De vervanging van de verlichting vraagt om een behoorlijke investering, die mede dankzij subsidies gerealiseerd kan worden. In ons nieuwe logo staat ‘Loenermark, meer dan voetbal’. Dit dragen we ook uit door verantwoorde investeringen te doen in duurzaamheid.”

De led-lampen zijn energiezuiniger dan de traditionele gloeilampen en gaan veel langer mee. Andere voordelen zijn dat led-lampen geen opstarttijd nodig hebben en geen gevaarlijke stoffen bevatten, wat beter is voor het milieu.

De KNVB stelt eisen aan het minimale aantal lux dat nodig is om te trainen en wedstrijden te spelen. Het verlichtingsniveau voor amateurwedstrijden is uiteraard lager dan bij wedstrijden die op de televisie worden uitgezonden. De verlichtingskwaliteit moet echter hoog blijven voor wat betreft uniformiteit en visueel comfort. Daarnaast is het beperken van strooilicht een belangrijk aspect voor de buurt, waar Loenermark serieus rekening mee heeft gehouden. Bij de keuze van merk en type led-armaturen is ook gekeken naar welke technische aanpassingen nodig zijn en het bedieningsgemak van de installatie.