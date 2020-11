VriendenLoterij steunt vv Oeken met 5.000 euro

BRUMMEN – vv Oeken krijgt 5000 euro van de VriendenLoterij. De club uit Brummen (Broek) is benoemd tot één van de Clubs van de Week en ontvangt daarom deze eenmalige bijdrage. De vereniging laat weten het geld te gaan gebruiken om een beregeningsinstallatie aan te schaffen.

Emile Jager, voorzitter van vv Oeken, is blij met de benoeming tot Club van de Week: “Super! Wij zijn een kleine vereniging en regelen met hulp van vele vrijwilligers alles zelf. Door een beregeningssysteem aan te leggen, kan er langer op de velden getraind worden en hoeven we een minder groot beroep op onze betrokken vrijwilligers te doen.”

Clubs van de Week is door de VriendenLoterij in het leven geroepen om clubs, verenigingen en stichtingen in Nederland een steuntje in de rug te geven. Tot en met 31 december 2020 benoemt de VriendenLoterij honderd clubs, verenigingen en stichtingen tot Clubs van de Week. Zij krijgen elk een bijdrage van 5.000 euro van de VriendenLoterij voor een specifiek doel of een maatschappelijk project voor de club en haar leden. Clubs kunnen zich nog tot en met 30 november aanmelden via www.clubsvandeweek.nl.

Deelnemers van de VriendenLoterij hebben de mogelijkheid om voor een zelfgekozen organisatie mee te spelen. Steeds vaker kiezen deelnemers ervoor om hun eigen club, vereniging of stichting te steunen. Clubs, verenigingen en stichtingen die nog niet zijn aangesloten bij de VriendenLoterij, kunnen zich aanmelden via www.clubsvandeweek.nl.