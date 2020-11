Vlog-Piet gespot in Rheden

RHEDEN – Sinterklaas werkt dit jaar zoveel mogelijk thuis vanwege corona. De Pieten zullen extra taken op zich nemen. Zij gaan het dak op, halen de verlanglijstjes uit de schoen en zijn vaker live te zien dan de Sint zelf. Zo ook de Vlog-Piet, die graag met de Rhedense kinderen wil delen wat hij zoal doet.

Vanaf zaterdag 21 november tot aan pakjesavond zal de Vlog-Piet meerdere video’s delen waarin hij onder andere langs gaat bij Rhedense ondernemers en een kijkje neemt op de scholen. Ook vertelt hij over de kleurwedstrijd waar leuke prijzen mee te winnen zijn.

De avonturen van Vlog-Piet zijn te volgen via de Facebookpagina van Sinterklaas Rheden en op www.vlog-piet.nl. Hier is ook de kleurplaat voor de kleurwedstrijd te downloaden. De inzendingen voor de kleurwedstrijd gaan digitaal, een foto of scan kan worden toegestuurd per mail of geüpload via de website.

Omdat Sint en Piet dit jaar geen huisbezoek kunnen afleggen, biedt Sint Nicolaas Organisatie Rheden (Snor) dit jaar online mogelijkheden, zoals het videobellen met Sint en Piet op 4 of 5 december of een voorgelezen gedicht door Sinterklaas op video. Reserveren kan via snor-rheden.nl.