Virtuele crossloop

KLARENBEEK – Op 25 en 26 december staat de Wim van Beek-crossloop op de agenda. Dit jaar is de veertigste editie en die ziet er wat anders uit dan normaal. Dit jaar is wordt de loop virtueel gehouden. Alle deelnemers lopen in hun eigen omgeving 5 of 10 kilometer. Zo creëert iedereen een eigen Wim van beek Crossloop. Meer informatie is te vinden op de website www.scklarenbeek.nl