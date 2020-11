Videobericht van de Sint voor Loenense kinderen

LOENEN – Sinterklaas heeft het erg moeilijk dit jaar. Na de geheime aankomst in Zwalk ging hij toch stiekem kort naar de dorpen en steden. Zondag was hij ook even in Loenen. Lomivé en Loenen Zonnedorp hadden hem uitgenodigd.

Omdat ook dit bezoek geheim moest blijven, was Yanninck Hilger gevraagd een film te maken van het korte verblijf van de Sint in Loenen. Deze film is online gezet en nu te zien op de site van Loenen Veluwe. Het begint op het Spoorstation in Loenen waar de Pieten bezig zijn de pakjes uit te laden uit een van de wagons. Ze waren zo druk dat ze de Sint uit het oog verloren. Na wat zoeken vonden ze de kindervriend in het Zwembad aan de MolenAllee. De Pieten wilden niet in het water, maar hadden hier wel goed de ruimte om een leuk dansje te doen, dat de kinderen thuis via het scherm ook na kunnen doen.

Even later werd de Spar gebeld voor wat broodjes. Jolanda kwam dit even brengen. Sinterklaas sprak ook nog een persoonlijk woordje tot de Loenense kinderen. Hij vond het erg jammer dat het jaarlijkse Sintfeest in De Brink niet door kan gaan, maar hij had toch wat extra’s voor de kinderen in petto. Dit jaar is er voor de jeugd een Sinterbingo. Via internet is een bingoformulier te downloaden. Als de kinderen het filmpje goed hebben bekeken, kunnen ze het bingospel zo oplossen. Er zijn hiermee mooie prijzen te winnen. Sinterklaas spoorde de kinderen aan toch hun schoenen te zetten, want hij maakte met zijn Pieten een tocht door Loenen met veel cadeaus. Sinterklaas hoopt dat de kinderen van de bingo gaan genieten. Volgend jaar komt hij zeker weer terug en wellicht is er dan toch weer een feestje in De Brink.

Foto: Martien Kobussen