Veteranen Eerbeekse Boys in het nieuw

EERBEEK – Uitbaters en oprichters van Stuyv Inn in Eerbeek, Gert-Jan Blom en Sander Wehrmeijer, hebben de veteranen van de Eerbeekse Boys in het nieuw gestoken. De officiële overhandiging van de kleding, bestaande uit shirt, broek en sokken, vond onlangs plaats op het sportpark de Veldkant, voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Apeldoornse Boys, die overigens met 5-2 werd gewonnen.

De nieuwe sponsor werd bedankt door Henk van Zeeland, bestuurslid Facilitaire Zaken, door de overhandiging van een bos bloemen. Stuyv Inn is een nieuw eetcafé in het voormalige pand van Webcompanies Store aan de Stuyvenburchstraat in Eerbeek. De zaak wordt begin 2021 geopend.