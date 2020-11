Velpse ondernemers zetten zich in voor Voedselbank

VELOP – Op vrijdagmiddag 23 oktober heeft Hans Aalbers namens Juweliershuis Aalbers opnieuw een cheque ter waarde van 7.500 euro uitgereikt aan de Voedselbank Arnhem. Zeker in een tijd waarbij meer mensen noodgedwongen bij de voedselbank aankloppen, terwijl de aanvoer van vers voedsel via supermarkten onder druk komt te staan, is iedere hulp meer dan welkom.

De speciale gouden hanger die de goudsmeden van Juweliershuis Aalbers bedachten en die sinds het begin van de Corona-uitbraak in de juwelierszaak is verkocht, is niet alleen regionaal, maar ook landelijk een succes geworden. Van de verkoopprijs van de hanger ‘Een Hart vol Geluk’ gaat 250 euro rechtstreeks naar de Voedselbank.

Andere Velpse ondernemers haakten in maart al aan bij de actie van de juwelier, waaronder Banketbakkerij Teunissen en Automatiek Beursken, die de voedselbank ondersteunen met nog eens 400 waardebonnen.

“Door naar elkaar om te blijven kijken, moeten we samen door deze bizarre tijd heen kunnen komen. Dat de actie ook landelijk zo’n groot succes is geworden, waardoor we voor de tweede maal een mooie cheque kunnen overhandigen, overtreft al onze verwachtingen. Het bewijst wel dat we samen écht wat kunnen betekenen voor een ander. Ik ben dan ook enorm trots op het initiatief van de goudsmeden,”, aldus Hans Aalbers.

Foto: Cynthia Vos