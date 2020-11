Velpse Dansmarieke binnenkort teruggeplaatst op de Vlashof

VELP – In deze gekke tijden is er voor Carnavalsvereniging de Narrenkap uit Velp ook nog positief nieuws. Nadat de Velpse Dansmarieke op het Vlashofplein een lange tijd afwezig is geweest, zal ze binnenkort teruggeplaatst gaan worden.

In mei 2019 werd de Dansmarieke van haar sokkel getrapt door nog onbekende vandalen. Na een restauratiebeurt en goed overleg met de gemeente Rheden over terugplaatsing, is er nu dan toch besloten de dansmarieke terug te gaan plaatsen, op een mooie prominente plek.

Op deze manier kunnen alle passanten haar statige vertoning aanschouwen, en zal ze ook voldoende vitamine D vangen. Delta Natuursteen zal de terugplaatsing verzorgen.

De Dansmarieke is door de Narrenkap geschonken aan de Gemeente Rheden ter ere van het 44-jarig jubileum van de Narrenkap in 1994.

Foto: C.V. de Narrenkap