Uit de bocht gevlogen

TONDEN – Zaterdag 14 november rond 13.50 uur vond op de kruising van de Langedijk en de Hallsedijk te Tonden een eenzijdig verkeersongeval plaats. De bestuurder van een Volkswagen Polo schoot in de bocht met de auto over de betonnen blokken en kwam in de greppel tot stilstand. De airbags waren uitgegaan en de auto moest worden afgesleept.