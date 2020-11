Tweede coronagolf dempt Gelders welbevinden

REGIO – De tweede (beperkte) lockdown lijkt van invloed op het welbevinden van Gelderlanders. De inwoners van deze provincie geven nu een 7,4 voor hun geluk. Voorheen was dat iets hoger. Discriminatie en eenzaamheid zijn juist wel licht toegenomen. Dat blijkt uit een onderzoek naar het Gelders welbevinden van Happiness Lab en Kieskompas. “Dat moet anders,” vindt gedeputeerde Peter van ’t Hoog, die werkt aan een inclusief Gelderland.

Hoogopgeleide ouderen, afkomstig uit de regio’s Cleantech, Foodvalley, Nijmegen en het buitengebied zijn momenteel het gelukkigst. De laagopgeleide stedeling (25-34 jaar) uit Rivierenland voelt zich het minst prettig. Daar staat tegenover dat jongere Gelderlanders gezonder zijn en zich minder zorgen maken over de mogelijke gevolgen van COVID-19. Waar je woont is van invloed op het welbevinden. Wonen in het buitengebied lijkt echt bij te dragen aan geluk, stedelingen zijn negatiever over hun omgeving.

COVID-19

Er zijn verschillende factoren die mensen minder gelukkig maken. Met name eenzaamheid, ongezondheid, bezorgdheid en discriminatie zijn hierin medebepalend. Ook het coronavirus beïnvloedt het welbevinden. 35 Procent van de Gelderlanders vreest voor hun lichamelijke gezondheid. En 24 procent van de ondervraagden is bezorgd over negatieve mentale gevolgen. Vooral het veranderde sociale contact en de uitjes worden gemist. Overigens geeft 81 procent van de ondervraagden aan zich streng aan alle maatregelen te houden.

Buurt

Het onderzoek bestrijkt meerdere terreinen van leefbaarheid. Positieve verbondenheid met de eigen buurt maakt wijkbewoners gelukkiger. Deze mensen geven zichzelf een 7,9 tegenover de buren die minder gelukkig zijn. Zij becijferen hun (woon)geluk met een 6,1. Er niet meer op uit kunnen gaan, mensen ontmoeten bijvoorbeeld op de sportclub of horeca, wordt gemist. Het programma Leefbaarheid heeft mede daarom de Dorpendeal gelanceerd. Hiermee ondersteunt de provincie bewonersinitiatieven om wijken leefbaarder, prettiger en socialer te maken.

Discriminatie en eenzaamheid

37 Procent van de geïnterviewden voelt zich gediscrimineerd. Juist jongeren, vrouwen, migranten, lager opgeleiden en stedelingen ervaren dat. Discriminatie vindt plaats op internet of in openbare ruimten. Slechts 6 procent van de gediscrimineerden doet daarvan aangifte.

“Zorgelijke geluiden, daarom hebben we respondenten gevraagd wat we als overheid daartegen kunnen doen. Deze adviezen gaan we ter harte nemen”, aldus Leefbaarheidsgedeputeerde Peter van ’t Hoog. Het provinciebestuur wil namelijk echt werk maken van inclusie, zoals beschreven in het coalitieakkoord. Van ’t Hoog: “We zijn een regenboogprovincie, we ondersteunen nieuwkomers. En we onderzoeken nu het inclusiebeleid gemeenten. We werken dus concreet aan het verkleinen van ongelijkheid. Verder wil ik echt oproepen discriminatie echt te melden. Meer data geeft meer mogelijkheden echt iets aan de oorzaak te doen.”

Eenzaamheid is een andere zorg. Juist jongeren geven aan zich meer eenzaam te voelen. Provinciale Staten heeft onlangs aangegeven meer aandacht te hebben voor jongeren. De provincie heeft vervolgens Spectrum gevraagd goed onderzoek te doen naar het huidige welbevinden van de jongere Gelderlanders.