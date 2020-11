Toch boeken lenen bij bibliotheek Doesburg

DOESBURG – De bibliotheek in Doesburg speelt handig in op de noodgedwongen tijdelijke sluiting. Leden konden de afgelopen week op vastgestelde tijden een tasje met boeken afhalen. Zij konden hun voorkeur voor een genre opgeven, waarna de medewerkers van de bibliotheek een pakketje samenstelden. Geheel coronaproof konden de boeken vervolgens worden afgehaald. In tijden waar zoveel niet kan en mag, kon er op deze manier toch heerlijk gelezen worden. Ondanks deze mooie oplossing hoopten de medewerkers van de bibliotheek dat deze week bekend wordt gemaakt dat de bibliotheek weer open mag.

Foto: Hanny ten Dolle