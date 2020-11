Tineke komt in beweging voor De Waag

DOESBURG – Tineke Peul uit Doesburg is zo begaan met haar werkgever Roy van De Waag in Doesburg dat ze besloot de ondernemer te steunen in moeilijke tijden van corona. Door mee te doen met de Horeca Run hoopt ze zo veel mogelijk geld in te zamelen.

Tijdens de eerste sluiting van de horeca in maart was Tineke al erg begaan met haar werkgever. “Ik stuurde hem een bloemetje, ik hoorde toen ook al eens wat over de Horeca Run, maar dacht nog niet aan deelnemen.” Toen De Waag voor de tweede keer in een jaar tijd verplicht de deuren moest sluiten, besloot ze letterlijk in beweging te komen. “Ik dacht: potverdorie, ik ga wat doen. Ik ben gewoon hartstikke blij met mijn werkgever. Hij loopt nu erg veel inkomsten mis. “

Tineke besloot mee te doen aan de Horeca Run. Dit is een online platform waarmee iedereen in Nederland op zijn of haar eigen manier in beweging kan komen voor een zelfgekozen horecaonderneming. De Doesburgse gaat half november een halve marathon lopen (21,1 kilometer) en hoopt daarbij op zoveel mogelijk sponsoren. Werkgever Roy is blij met de actie van zijn werkneemster. “Hij vond het hartstikke lief, maar was erg overrompeld.”

Via de website www.horecarun.nl/gebruiker/tineke-peul kan er geld gedoneerd worden. Al het ingezamelde geld, minus de platformkosten, gaat gelijk naar het horecabedrijf. Op dit moment staat de teller op ruim 400 euro.

Foto: Rob Jansen