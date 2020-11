Tiende editie van de Brummense Popquiz vindt online plaats

BRUMMEN – De tiende editie van de Brummense Popquiz wordt een bijzondere. Dit jaar komen de teams niet bijeen bij de Vroolijke Frans voor een gezellige avondje quizzen, maar kan iedereen vanuit huis online meespelen. Dit uiteraard wel zoals altijd op Derde Kerstdag.

“Begin dit jaar hebben we onze plannen al gesmeed voor een bijzondere editie van deze tweede lustrumquiz,” vertelt Karin Beuwer, één van de vier organisatoren. “Maar die plannen konden we in maart in de koelkast zetten. Nu duidelijk is dat een quiz organiseren in een gezellig en goed gevulde Vroolijke Frans eenvoudigweg niet mogelijk is, grijpen we de kans om er een bijzondere online editie van te maken.” Collega-organisator Robert Kersten vult met een glimlach aan: “Dat betekent ook dat we dit jaar geen toegangskaarten hoeven te verkopen en dus ook geen liefhebbers moeten teleurstellen omdat het uitverkocht is. Want dit jaar kan en mag iedereen meedoen!”

Hoe de quiz er dit jaar uitziet laat de organisatie nog even in het midden. “We houden er van om de spanning op te bouwen,” legt Gert-Jan van Dijk uit. “Nog even los van het gegeven dat het voor ons ook extra spannend zal zijn. We zijn met z’n vieren een goed team met een duidelijke taakverdeling. Maar dit jaar komt er meer bij kijken.” Theo van Enckevort, vierde organisator en samen met wijlen Hans Broer grondlegger van de quiz, legt dit wat verder uit. “Wij kunnen al negen jaar een beroep doen op een vaste groep lokale ondersteuners. En die hebben ook dit jaar weer toegezegd om mee te helpen. Maar omdat we nu de quiz dus tot in alle huiskamers willen brengen, hebben we wat extra specialisten in onze gemeente bereid gevonden om ons daarbij te helpen.”

Dit jaar dus geen twaalf teams die strijden om de wisselbeker, de befaamde ‘Hans Broer Award’, maar een interactieve quiz die iedereen vanuit huis – alleen of samen met de familie – kan meespelen. Via de website popquizbrummen.nl wordt binnenkort meer over de opzet van deze tiende editie bekend gemaakt. Maar dat het dit jaar een bijzondere quizavond wordt, staat nu al als een paal boven water, laat de organisatie in ieder geval weten.

