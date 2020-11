Telefooncirkels geven veiligheid en rust

GEM. RHEDEN – De gemeente Rheden telt zeven telefooncirkels. De deelnemers bellen elkaar iedere ochtend. Zeker in de winter en nu in deze coronaperiode is dit telefoontje een geruststellend idee, een luisterend oor, maar ook een welkom sociaal moment vooral voor mensen die zich eenzaam voelen.

In deze periode zitten veel mensen alleen thuis. Bezoek ontvangen of ergens naartoe gaan is lastig. Even een ommetje maken of een boodschapje doen en een praatje maken kan niet zoals voorheen. De Telefooncirkels geven juist in deze periode een veilig gevoel.

Dagelijks tussen 9.00 en 9.30 uur bellen de deelnemers elkaar voor een praatje en wat extra aandacht. Zo is er elke dag even contact met iemand die vraagt hoe het gaat. Wanneer een deelnemer niet reageert, wordt actie ondernomen om te kijken naar de reden dat hij of zij niet opneemt. De vrijwilligers die de telefooncirkels openen en sluiten, bieden indien nodig ook extra ondersteuning.

In de gemeente Rheden zijn momenteel in de kerndorpen in totaal zeven cirkels actief. Nieuwe deelnemers worden zoveel mogelijk toegevoegd in een cirkel uit eigen dorp. De coördinator probeert bij de indeling rekening te houden met persoonlijke interesses. Een paar keer per jaar wordt er een gezellige bijeenkomst gehouden met alle mensen uit de cirkel.

Mensen die belangstelling hebben om deel te nemen aan een telefooncirkel, kunnen contact opnemen met coördinator Betsie Dam, tel. 0313 – 415207 of betsie.dam@upcmail.nl.