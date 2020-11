Team Snorremans en brouwerij De Snor samen in actie voor KWF

VELP – Lokale bierbrouwerij De Snor maakt van november Snorvember en zet zich in voor het goede doel. In deze maand wordt door KWF Kankerbestrijding aandacht gevraagd voor teelbal- en prostaatkanker. Wie in november een shirt koopt van De Snor steunt daarmee het Velpse team Snorremans, dat volgend jaar weer meedoet aan Ride for the Roses om geld op te halen voor kankeronderzoek.

Team Snorremans is in 2016 ontstaan op initiatief van de toen zevenjarige Job uit Velp. Zijn opa Adri had net gehoord dat zijn prostaatkanker, waarvan hij eerder was genezen, terug was. Job wilde iets voor opa doen. Liefst de Alpe d’HuZes fietsen, maar omdat dat nog iets te hoog gegrepen was, reed hij met zijn moeder Carolien de Ride for the Roses, een evenement van het KWF om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Job en Carolien fietsten 25 kilometer. Helaas kon opa het evenement niet meemaken, maar oma Annemarie stond vol trots aan de finish. “Het was heel bijzonder om mee te doen”, vertelt Carolien.

Na die eerste keer stapten Job en Carolien in 2018 opnieuw op de fiets, nu met twee extra teamleden onder de naam Team Snorremans, vernoemd naar opa die deze bijnaam droeg. Nu werd maar liefst 50 kilometer afgelegd. Zusje Julia hielp al mee met sponsoring door handgemaakte artikelen te verkopen. Job haalde zoveel geld binnen, dat hij een gouden rugnummer verdiende. Dat wordt alleen toegekend aan deelnemers die veel geld hebben ingezameld.

In 2019 bestond Team Snorremans uit zes fietsers: nog steeds Job, moeder Carolien en vader Benno, maar ook de andere kleinkinderen van opa Adri: zus Julia en nichtjes Lisa en Noa deden mee. Oma Annemarie blijft de drijvende kracht achter het team. Deze editie werd verreden in Zeeland, “continu tegenwind”, lacht Carolien. Julia, toen pas 7, deed mee op de 10 kilometer, maar vond dat de moeite niet waard, zij is klaar voor de grotere afstanden.

Snorvember

En dus maakte het team zich op om dit jaar mee te doen aan de editie in Assen – die uiteraard werd afgeblazen. Maar dat houdt team Snorremans niet tegen om toch door te gaan met het inzamelen van sponsorgeld. “Gefietst wordt er, wanneer dan ook.”

Toen Carolien bierbrouwerij De Snor in het vizier kreeg, aarzelde ze niet om contact op te nemen. De brouwerij met snorrenlogo wil zich gaan vestigen in Velp en had bovendien zelf al de Snorvember-actie opgezet. “In november laten mannen hun snor staan om aandacht te vragen voor teelbalkanker en prostaatkanker. Daar moeten wij als brouwerij De Snor natuurlijk aan mee doen”, vertelt brouwer Jaap Lok. “We kunnen natuurlijk in stilte geld overmaken naar het KWF, maar hoe mooi is het dat we met onze actie een Velps team kunnen steunen.”

Brouwerij De Snor verkoopt t-shirts. Voor elk exemplaar dat in november wordt verkocht, gaat 5 euro naar Team Snorremans. Bestellen kan via www.brouwerijdesnor.nl of facebook.com/teamsnorremans. De shirts worden verzonden of kunnen worden opgehaald.

Hoofdstraat

Brouwer Jaap Lok kocht, samen met zijn ouders en tweelingbroer Pieter, de oude garage aan de Hoofdstraat in Velp en ontwikkelde plannen om hier een brouwerij, restaurant, bierlokaal en Bed & Breakfast te beginnen. Brouwerij de Snor begon in 2015 als een hobbyproject van Nick en Gert in een Arnhemse kelder, maar groeide al snel uit zijn jasje. Het bier wordt nu elders gebrouwen en de mannen van De Snor besloten contact te leggen met Jaap Lok. Dit drietal zal in de toekomst in eigen brouwerij in Velp Snor-bier gaan brouwen.

Voor het zover is, moet er nog wel flink wat werk worden verzet. “”We willen het pand in oude staat terugbrengen en er een gezellig restaurant met terras van maken. Achterin het pand brouwen we ons eigen Snor-biertjes, voorin worden ze geserveerd”, vertelt Lok. Er staat een grote verbouwing op stapel, waarbij de oude gevel van het pand wordt hersteld. Het gaat nog wel even duren voor alles is gerealiseerd, aangezien ook de plannen voor de brouwerij door de coronacrisis vertraging oplopen. “We kunnen niet naar China of Amerika om onze apparatuur te gaan aanschaffen”, vertelt Lok. “Ondertussen willen we ons wel vast laten zien in Velp. We willen straks echt onderdeel gaan uitmaken van de buurt en echt iets toevoegen aan het dorp.” Hij hoopt de brouwerij eind volgend jaar, begin 2022 te kunnen openen.

Foto: Carolien Morsink van Team Snorremans en Jaap Lok van Brouwerij de Snor verkopen t-shirts voor KWF-kankerbestrijding