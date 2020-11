Team De Vroolijke Frans brengt gastvrijheid naar buiten

BRUMMEN – Nu de deuren van De Vroolijke Frans in Brummen (Broek) weer verplicht dicht zitten, maakt het team van de gelegenheid gebruik om zich in te zetten voor mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Het team brengt de gastvrijheid dit najaar naar buiten.

Tijdens de eerste sluiting van de horeca dit voorjaar bleek het team van De Vroolijke Frans over een breed palet aan vaardigheden te beschikken. Niet alleen zijn de medewerkers goed in het zorgen voor hun gasten, maar ze bleken ook over talent te beschikken op het gebied van tuinonderhoud, schilderen en timmeren. Het team besloot unaniem en enthousiast deze kwaliteiten en de vrijgekomen capaciteit in te zetten op plekken waar de vraag en behoefte aan het grootst is. ‘Samen komen we er doorheen’ is daarbij het motto.

Zo hebben de medewerkers van De Vroolijke Frans hun diensten aangeboden aan Onze Droom, Philadelphia en de voedselbank Zutphen. Hier is heel enthousiast op gereageerd en de komende weken wordt er in overleg met deze organisaties bepaald wat zij gaat doen. In ieder geval wordt er gekookt voor de voedselbank in Zutphen en wordt er gewerkt in de tuin van Onze Droom in Brummen in combinatie met de bereiding van een heerlijk soepje voor vrijwilligers en deelnemers. Verdere acties worden de komende weken uitgewerkt.

Overigens verliest het team de eigen gasten niet uit het oog. De geplande wildavonden van het najaar worden omgezet in een afhaalactie. Op zaterdag 21 november kunnen liefhebbers een keuze van toepasselijke najaarsgerechten afhalen.

