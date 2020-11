Succesvolle tweede ronde ‘Ik buurt mee!’

RHEDEN – De tweede ronde ‘Ik buurt mee!’ in de gemeente Rheden is zeer succesvol verlopen. Er zijn meer waardecheques verzilverd dan in de vorige ronde.

Van alle huishoudens deed dit keer 35 procent mee, tegenover 22 procent in de eerste ronde. De waardecheques van 7,50 euro kon men tot en met 18 oktober activeren. Gezamenlijk is er dit jaar via www.ikbuurtmee.nl bijna 90.000 euro gedoneerd aan initiatieven van buurtgenoten. Van de 95 gestarte initiatieven hadden na de tweede ronde 65 hun doel bereikt. Deze initiatieven spaarden voldoende om hun plannen uit te voeren.

Het aanbod van initiatieven is zeer breed. Van de verlichting van een monumentaal kerkje in Laag-Soeren tot een AED in Velp. Van onderhoud in diverse buurtparken- en perken in Ellecom en De Steeg tot materialen voor kleine knutselaars in Dieren. Gemeente Rheden is erg enthousiast over de deelname en werkt actief samen met de initiatiefnemers. Zo wordt er meegedacht over de locatie, kan de gemeente soms ondersteunen met materialen of zelfs financieel wat bijdragen.

Maar ook commerciële partijen dragen hun steentje bij door mee te financieren, materialen aan te bieden of hun diensten in te zetten. Op deze manier doet iedereen mee aan de uitvoering van de initiatieven.

Wethouder Marc Budel is tevreden: “Mooi om te zien dat ondanks de coronamaatregelen er nog zoveel initiatieven van de grond zijn gekomen. Het was voor de deelnemers niet altijd gemakkelijk om de waardecheques in te zamelen. Gelukkig zijn onze inwoners erg creatief geweest en is het velen van hen wel gelukt. In Laag-Soeren is zelfs 51 procent van alle cheques geactiveerd! We hopen dat Ik buurt mee! in 2021 weer minstens zo succesvol is.”

Ook in 2021 gaat Ik buurt mee! door met uitgifte van de waardecheques. Net als afgelopen jaar valt deze in het eerste en derde kwartaal op de mat. Inwoners worden hier ruim van tevoren over geïnformeerd via de media en de website www.ikbuurtmee.nl. Zo heeft iedereen de tijd om vast na te denken over nieuwe initiatieven.

Foto: Wim de Knegt

Foto: Een van de initiatieven Wiekent Rheden, Cultureel weekend met voorstellingen en workshops