Stuur een engel met goed nieuws

DIEREN – In deze coronatijd hebben veel mensen behoefte aan goed nieuws. Daarom organiseert de Protestantse gemeente Dieren de actie Stuur een engel. In het kerstverhaal spelen engelen een belangrijke rol bij het brengen van het goede nieuws.

Iedereen kan kaarten met een engel ophalen in de Ontmoetingskerk aan de Admiraal Helfrichlaan, bij de familie Groenewold aan de Eduard van Beinumlaan 41, de familie Bollen aan de Vingerhoed 5 en bij Lia Peters aan de Larixshof 41. De engelen zijn ook te downloaden via www.pkndieren.nl.

Wie een hengel heeft, kan daar goed nieuws op schrijven, de engel kleuren of versieren. De engel kan daarna worden ingeleverd in de Ontmoetingskerk of in de brievenbus van de kerk aan de Domeinlaan 2. Opsturen kan ook: Ontmoetingskerk, Domeinlaan 2, 6952 HB Dieren. Inscannen en e-mailen naar drukkerij@pkndieren.nl kan ook. Een naam vermelden mag, maar hoeft niet.

Alle engelen komen voor in de kerk te hangen en iedere zondag zal de voorganger aandacht besteden aan een paar nieuwe engelen. Zo willen de leden van de PKN het goede nieuws met elkaar delen.

Daarnaast kunnen de engelen natuurlijk ook naar anderen worden gestuurd, familie, buren vrienden en ga zo maar door. Een mooie manier om goed nieuws of een mooie wens te delen.