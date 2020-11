Steun voor Loenense verenigingen

LOENEN – Veel verenigingen en clubs hebben het erg moeilijk in deze coronatijd. Er zijn geen bijeenkomsten en activiteiten en daarmee wordt dus ook de kas niet aangevuld met inkomsten. Ferry en Debby van Eetcafé ‘t Ruifje in Loenen hebben begrip voor de problemen waarmee de bestuurders te maken hebben. Zij hebben gewoonlijk vele contacten met deze clubs en willen die steunen. Zij hebben besloten om van ieder hoofdgerecht dat wordt afgehaald of bezorgd 1 euro beschikbaar te stellen aan verschillende Loenense verenigingen. In week 45 kreeg de voetbalvereniging Loenermark een donatie en in week 46 ging de schenking naar de muziekvereniging OLTO. In de week 47 is dit voor Scouting Valeouwe Loenen. In de week 48 gaat de gift naar de gymnastiekvereniging De Kempers. In de laatste week 49 gaat de schenking naar de Loenense Tennisclub LTC.