Statiegeldactie voor verkeersregelaars

DOESBURG – Een afvaardiging van de Verkeersregelaars Doesburg feliciteerde namens deze groep vrijwilligers bedrijfsleider Vera Donkersteeg met de heropening van de vestiging van Coop in Doesburg. Vera ontving uit handen van coördinatoren Bartho en Han een afbeelding in lijst aangeboden van het pand waarin de supermarkt is gevestigd. Het is het aanzicht van de gevel aan de Ooipoortstraat in het jaar 1915, waarop duidelijk te zien is dat de huidige pui in oude luister is hersteld.

Tevens werd de aftrap gegeven voor een bijna 3 maanden durende statiegeldactie, waarbij de klanten hun statiegeld kunnen doneren aan de Verkeersregelaars Doesburg. Aan het eind van deze actie wordt het bedrag verdubbeld door de supermarkt.

De groep vrijwilligers kan door deze bijdrage ingezet worden bij evenementen in Doesburg. Met hun inzet leveren zij een bijdrage aan een soepel en veilig verloop van een groot aantal activiteiten in en rond Doesburg. Het team verkeersregelaars hoopt dan ook dat de actie een groot succes zal worden.