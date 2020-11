Sportkompas in de running voor stimuleringsprijs Gelders Sportklimaat

BRUMMEN – Stichting Sportkompas doet met het projectplan Hybride leeromgeving XL een gooi naar de stimuleringsprijs Gelders Sportklimaat. Iedereen kan tot 1 december online een stem uitbrengen en zo mede bepalen welk plan de prijs in de wacht sleept.

Sportkompas wil met het projectplan Hybride leeromgeving XL de inwoners van de gemeente Brummen in beweging brengen. Dit door de inzet van jonge professionals. Zo krijgen studenten de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen in de verschillende sectoren die de gemeente Brummen te bieden heeft.

De activiteiten zijn erop gericht om iedereen mee te laten doen in een veilig sport- en beweegklimaat.

De Stimuleringsprijs Gelders sportklimaat is beschikbaar voor een plan dat zich richt op het stimuleren van sport en bewegen voor verschillende doelgroepen, zoals kinderen, ouderen en mensen met een beperking. Een jury, bestaande uit gedeputeerde Jan Markink, oud-volleyballer en beweegpromotor Bas van de Goor en rolstoelbasketbalster Bo Kramer, koos uit 61 inzendingen in totaal zeven plannen die nog kans maken op deze prijs, waaronder dus het project van Sportkompas. “Dit project betrekt studenten bij het in beweging brengen van Gelderland. Dat kan van grote waarde zijn voor het praktijkleren”, aldus de jury.

De winnaar krijgt 20.000 euro om het ingediende plan uit te voeren. De nummers 2 en 3 krijgen elk 10.000 euro. Daarnaast is er voor alle zeven finalisten steun van de studenten van HAN bij de uitwerking en uitvoering van hun project. De winnaar wordt deels bepaald op basis van stemmen door het publiek. Deze tellen vor 50 procent mee, het juryoordeel bepaalt de andere 50 procent. Een stem uitbrengen kan via www.omroepgelderland.nl/nieuws/2479395/Hybride-leren-XL. Hier is ook meer informatie te vinden over het projectplan Hybride leeromgeving Xen de andere genomineerden.