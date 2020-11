Sjors valt voor achtste jaar op rij in de smaak in Doesburg

DOESBURG – Sjors Sportief is ook dit jaar weer het beste vriendje van basisschoolleerlingen in Doesburg. De mascotte is het boegbeeld van het gelijknamige sportstimuleringsproject dat de gemeente Doesburg in 2013 startte. Het succesvolle project laat kinderen laagdrempelig en vaak gratis kennismaken met uiteenlopende activiteiten. Dit schooljaar schreven al 146 kinderen zich in.

Dansen, volleybal, judo, turnen, voetbal of badminton? Dankzij Sjors Sportief kunnen basisschoolleerlingen in Doesburg ook dit jaar vrijblijvend ontdekken welke sport het beste bij ze past. Het is al jaren een echte hit onder de basisschooljeugd in Doesburg. ” Ook dit schooljaar schreven al ruim 100 kinderen zich in voor een sportieve kennismaking. En die teller loopt nog door”, vertelt Ward Terpstra, Coördinator Buurtsportcoaches in de gemeente Doesburg.

“Sjors is ook dit jaar weer razend populair. Sommige activiteiten werken zelfs al met een wachtlijst. Gelukkig blijven alle verenigingen jaarlijks kennismakingsactiviteiten aanbieden. Daar zijn we heel blij mee, want daardoor kunnen kinderen laagdrempelig kennismaken met sport. Zónder dat ze meteen lid hoeven te worden van een vereniging.”

Sjors is een initiatief van de gemeente Doesburg in samenwerking met de regionale sportverenigingen en andere activiteitenaanbieders. Het project maakt het voor kinderen mogelijk om meer dan tachtig sportactiviteiten te ontdekken. Het aanbod wordt jaarlijks gepresenteerd in het Sjorsboekje, dat leerlingen van groep 1 tot en met 8 van alle basisscholen in de gemeente Doesburg en het dorp Angerlo ontvangen.

Inschrijven voor de activiteiten is het hele schooljaar mogelijk via de website www.actiefindoesburg.nl.