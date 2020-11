Sinterklaasactie van Rheko

RHEDEN – Sinterklaas komt al bijna in het land. Ook dit jaar houdt de Rhedense korfbalvereniging Rheko een Sinterklaasactie, waarbij allerlei lekkers te koop is. Dit jaar wordt er niet langs de deuren gegaan, maar staat de vereniging op twee plekken in Rheden in de buurt van de supermarkten. Op vrijdag 13 en zaterdag 14 november zijn er speculaastaarten, speculaaspoppen, chocoladefiguren en jute zakken te koop. In Rheden en De Steeg worden flyers verspreid waarop meer informatie over de verkoop te vinden is.

sinterklaasactie@rheko.nl