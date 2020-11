Sinterklaasactie in Doesburg

DOESBURG- De winkeliers in Doesburg zijn gezamenlijk een sinterklaasactie begonnen. Hoewel de goedheiligman niet in persoon naar Doesburg komen, breng hij toch cadeautjes en deze zijn bij de verschillende ondernemers ook te winnen.

In de etalages zijn QR-codes te vinden die met de camera op de telefoon te scannen zijn. De woorden die gevonden worden, vormen samen een zin. Deze zin kan worden ingestuurd en onder de goede inzendingen worden mooie prijzen verloot.

Voor kinderen zijn er kleurplaten verspreid via de scholen en ook hiermee kunnen de kinderen leuke en lekkere prijsjes winnen. De kleurplaten kunnen worden ingeleverd bij Stijl Iconen, Hans Ouderwets Lekker, Appel en Ei, Lekkers2Go, Hans ter Steeg Lederwaren en het Kunstlab. Op zaterdag 28 november is er een ‘wandelende brievenbus’ in de stad, waar ook de tekeningen en verlanglijstjes in gedeponeerd kunnen worden.

Dat is nog niet alles. In de winkels is bovendien een knipkaart verkrijgbaar. Met 5 knipjes is de kaart vol en kan deze in de rode brievenbus op de Driesprong worden gegooid. Ook hiermee zijn leuke prijsjes te winnen. Klanten krijgen voor elk bedrag een knipje, of het nou gaat om een aankoop van 10 cent of 20 euro.

Alle prijswinnaars worden op 5 december bekend gemaakt.

Op zaterdag 28 november zijn er pietjes in de stad, die vanaf een balkon lekkers uitdelen, dus zoek de pietjes. Meer informatie is te vinden op ww.winkelenindoesburg.nl. De ondernemers hebben voor Kerst weer andere leuke acties in petto.