Sinterklaas vergeet Doesburg niet

DOESBURG – Afgelopen week werd burgemeester Van der Meijs van de gemeente Doesburg gebeld door Sinterklaas. Tijdens het gesprek, met een beeldverbinding, werd duidelijk dat de Sint de kinderen in het Hanzestadje niet is vergeten en zelfs al een kamer heeft gereserveerd in het Stadshotel.

Wel vertelde hij aan de burgemeester dat hij en z’n Pieten zich heel voorzichtig zijn, omdat ze geen risico willen lopen op een coronabesmetting. Aankomen met een grote boot vol met Pieten en cadeautjes aan de IJsselkade zit er dit jaar dus niet in. De Pieten zullen daarom wat minder zichtbaar zijn in de straten zijn, maar ze zullen zeker zorgen dat de schoentjes gevuld worden. Ook zal er door een paar heel slimme Pieten een speurtocht in de stad worden uitgezet, zodat iedereen kan zien dat Sint en Pieten er echt wel zijn.

De burgemeester beloofde de Sint dat zij ook de kinderburgemeester zal vertellen van hun gezellige gesprek en hem zal vragen goed in de gaten te houden of de Pieten wel echt goed hun best doen. Op de Facebookpagina Sinterklaas in Doesburg en het YouTube kanaal van DoesburgTV is het gesprek terug te zien.