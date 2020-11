EERBEEK – Na zijn aankomst in Eerbeek heeft Sinterklaas zijn intrek genomen in een glazen huis in aan het Stuijvenburchplein in Eerbeek. Nieuwsgierige kinderen stonden afgelopen zondag al voor het raam om een glimp op te vangen van de goedheiligman. Tot 5 december kunnen kinderen nog een bezoekje brengen aan het tijdelijk verblijf van Sinterklaas.

Foto: Han Uenk