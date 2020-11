Sinterklaas komt stilletjes Eerbeek binnen

EERBEEK – Na een drukke dag is Sinterklaas zaterdagavond aangekomen in Eerbeek. ‘s Avonds reed hij samen met zijn pieten door de straten. Een paar kinderen ontdekten de stille intocht van de Sint en verwelkomden het gezelschap in Eerbeek. De Pakjesboot 313 zette koers naar het Stuijvenburchplein. Hier is een glazen huis neergezet, waar de goedheiligman de komende weken gaat vertoeven. De kinderen uit Eerbeek kunnen hier op een veilige manier toch nog een bezoek en tekening brengen aan Sinterklaas. Ook hebben de ondernemers hebben een speurtocht uitgezet.

Foto: Gerrit van de Pol