Sinterklaas en Pieten komen aan in Pietenhuis Dieren

DIEREN – Zaterdag 21 november zijn Sinterklaas en zijn Pieten aangekomen in het Pietenhuis in Dieren. Hij werd verwelkomd door burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden, die hem de tekeningen heeft gegeven die naar hem zijn gestuurd. Sinterklaas was erg vereerd met zijn bezoek en de tekeningen en heeft de burgemeester zijn Pietenhuis laten zien.

Ondanks de de huidige situatie heeft de Sint online de kinderen kunnen toespreken en gedag kunnen zeggen, de Pieten waren ‘s middags in het winkelcentrum Dieren om de kinderen snoepzakjes te geven. Voor veel kinderen was het een welkome ontmoeting in deze toch al bizarre tijden.