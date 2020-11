Sinterklaas brengt bliksembezoek aan Velp

VELP – Zaterdag 21 november heeft Sinterklaas samen met Pieten een bliksembezoek gebracht aan Velp. Het was een grote verrassing voor de kinderen dat zij de goedheiligman toch nog in hun dorp mochten begroeten. Daarnaast werden de kinderen getrakteerd op een lekker zakje pepernoten, dat geheel coronaproof met lange stokken werd uitgedeeld. Op zaterdag ging ook de Sinterklaas-etalagewedstrijd van de Velpse winkeliers van start. Er zijn mooie prijzen te winnen als alle 16 uitgebeelde sinterklaasliedjes worden herkend. Deelnameformulieren zitten aan de strooigoedzakjes, zijn in de winkels verkrijgbaar of vanaf de 21e te downloaden vanaf de Facebookpagina of website van Veelzijdig Velp: www.veelzijdigvelp.nl

Foto: Han Uenk