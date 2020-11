Schrijfactie Amnesty aan huis

VELP – De lokale werkgroep van Amnesty International Velp / Rozendaal houdt ieder jaar rond 10 december een WriteForRights-actie bij boekhandel Jansen en de Feijter in Velp. Schrijvers komen wereldwijd op talloze plekken bij elkaar om een brief of kaart te schrijven voor iemand die hulp nodig heeft. Door de massale stroom aan post kan er meer druk worden gezet op de autoriteiten om over te gaan tot vrijlating, bescherming of andere verbeteringen.

Het samenkomen om te schrijven kan dit jaar niet doorgaan, dus heeft de werkgroep iets anders verzonnen. Schrijven kan natuurlijk wel, dus worden er schrijfpakketjes uitgedeeld. Hierin zit een envelop met informatie, tien voorbeeldbrieven, tien blanco kaarten, een schrijfblokje, pen en een A4-raamposter. Natuurlijk is niemand verplicht ook alle tien de brieven of kaarten te schrijven. Meer informatie over de mensen waar dit jaar voor wordt geschreven is te vinden op www.amnesty.nl/organiseren/voor-wie-we-schrijven.

Iedereen uit Velp en Rozendaal die mee wil doen, kan zich aanmelden via agneskwant@gmail.com of tel. 026-3620443, liefst voor 10 november. Deelnemers krijgen een pakketje thuisbezorgd, dat na 10 december weer wordt opgehaald. Wie elders woont, kan op www.amnesty.nl/write-for-rights/locaties kijken voor een schrijfactie in de buurt.