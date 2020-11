Schenking van Klarenbeeks Belang aan scholen

KLARENBEEK – Ook de basisscholen De Dalk en De Kopermolen in Klarenbeek moeten steeds weer inspelen op de veranderende situatie met betrekking tot het coronavirus. Dat het ook voor de kinderen van de basisschool een bijzondere tijd is, vindt het bestuur van Klarenbeeks Belang begrijpelijk. Het bestuur hoopt dat de kinderen, door lekker buiten te spelen, afleiding hebben en zo prettig mogelijk deze periode doorkomen. Daarom heeft Klarenbeeks Belang besloten om beide scholen een bijdrage te schenken ter waarde van 500 euro voor verbetering en aanpassen van hun schoolplein. Mede omdat de schoolpleinen ook buiten schooltijden gebruikt worden, draagt het volgens het bestuur bij aan een breder doel. “Hiermee hopen we een kleine bijdrage te kunnen leveren aan het speelplezier van de Klarenbeekse kinderen.”