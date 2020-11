Rhedense begroting zonder GPRB besproken in gemeenteraad

RHEDEN – Dinsdag 10 november stond het bespreken van de begroting op de agenda van de Rhedense gemeenteraad. Het begin van de vergadering verliep anders dan gepland. De fractie van de GPRB verliet de vergadering omdat zij boos is over een per abuis verstuurde mail van VVD- fractievoorzitter Yola Hopmans. In de mail, die alleen voor haar eigen fractie bedoeld was, liet zij weten tegen alle moties van de oppositiepartijen te stemmen.

De mail schoot in het verkeerde keelgat bij Magda Rook, fractievoorzitter van GPR Burgerbelangen. Het op voorhand verwerpen van alle voorstellen vanuit de oppositie zonder dat er een debat werd gevoerd, was een reden om op te stappen bij de vergadering. “Wij doen niet mee aan een toneelstuk”, lichtte ze toe. Yola Hopmans gaf aan buikpijn te hebben van de hele situatie. “Ik heb mijn fractie willen informeren, maar heb de verkeerde groep aangeklikt, waardoor de mail per abuis aan de oppositie is verstuurd.” Zij voeg GPRB fractie te blijven, maar het besluit van de partij stond vast.

Na het vertrek van de fractie van GPRB gingen de overige raadsleden verder met het bespreken van de meerjarenbegroting. Er werden verschillende amendementen ingediend door de partijen. De VVD, ChristenUnie, VVD, PvdA en CDA dienden samen een voorstel in om de geplande bezuiniging op cultuurbedrijf RIQQ een jaar uit te stellen. RIQQ zou in 15.000 euro minder subsidie krijgen. Het cultuurbedrijf gaf aan dat de bezuiniging tot problemen zou leiden. De partijen vonden het bedrijf van dusdanige waarde dat een bezuiniging uitgesteld zou moeten worden en dienden een amendement in. Deze werd met 24 stemmen voor en 2 tegen aangenomen.

Een ander amendement dat door de raad is aangenomen is op het gebied van afval. De SP diende een voorstel in om inwoners de mogelijkheid te bieden om een keer per jaar gratis 1m3 afval te laten ophalen. Zij willen hiermee tegemoet komen aan de mensen met een kleine portemonnee en mensen die niet in staat zijn om het afval naar het afvalstation in Doesburg te brengen. Illegale afvaldumping zou hiermee voorkomen moeten worden. Het voorstel werd met 19 stemmen voor en 7 tegen aangenomen. De kosten van de afvalstoffenheffing worden hierdoor met 5,90 euro per huishouden verhoogd.

GroenLinks stelde voor om een extra bedrag van 500.000 euro per jaar beschikbaar te stellen voor de resterende raadsperiode voor het oplossen van lopende en komende knelpunten in de sociale basis. Dit voorstel werd niet omarmd door de overige raadsleden. Met 19 stemmen tegen en 7 voor werd het amendement verworpen.

De VVD kwam met een tweetal moties om ondernemers te steunen in deze coronacrisis. Er komt nu vanuit een provinciale subsidie geld beschikbaar voor ondernemers die financieel zwaar getroffen zijn in de sectoren cultuur, recreatie- en evenementen. Ook krijgen ondernemers extra tijd om hun gemeentelijke belastingen te betalen. Beide moties werden door een ruime meerderheid door de raad aangenomen.

Met 16 stemmen voor en 10 stemmen tegen werd de geamendeerde begroting uiteindelijk aangenomen door de raad.