Rheden ondanks fouten tevreden over pilot huishoudelijke hulp

GEM. RHEDEN – Ondanks dat er fouten zijn gemaakt, is het college van de gemeente Rheden tevreden over de uitvoering van de pilot voor hulp in de huishouding. Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat het een goed idee was een deel van de werkzaamheden uit te laten voeren door een schoonmaakbedrijf.

Per 1 maart is de gemeente Rheden met deze pilot gestart. Zo’n 1500 inwoners van de gemeente Rheden krijgen huishoudelijke hulp vanuit de Wmo. Voor een deel van hen is alleen hulp bij de schoonmaak nodig. In de pilot wordt bekeken of deze werkzaamheden ook kunnen worden uitgevoerd door een schoonmaakbedrijf in plaats van een thuiszorgorganisatie. Dit zou onder andere een flinke financiële besparing opleveren.

“De eerste resultaten van de pilot zijn goed”, meldt verantwoordelijk wethouder Gea Hofstede. “De cliënten die het schoonmaakbedrijf over de vloer krijgen zijn tevreden over hun werkzaamheden en hebben een schoon huis.” Ze benoemt een aantal andere zaken die goed lopen: “Er komen steeds twee vaste schoonmakers bij een cliënt, wat als voordeel heeft dat bij ziekte of vakantie er nog steeds één bekend gezicht is. Daarnaast neemt het schoonmaakbedrijf eigen materiaal mee. Dat scheelt ten eerste tijd, omdat er niet bij de cliënt in huis gezocht hoeft te worden naar spullen. Bovendien gebruikt het bedrijf milieuvriendelijke schoonmaakproducten, waar wij ook blij mee zijn.” Met het verschuiven van een deel van het werk naar een schoonmaakbedrijf heeft de gemeente het afgelopen half jaar al ruim 100.000 euro bespaard.

Uit de evaluatie blijkt ook dat een aantal van de doelstellingen nog niet is behaald. “Waar we nog aan werken is het terugbrengen van de administratieve kosten”, aldus Hofstede. “Het is de bedoeling dat nieuwe cliënten door een korte telefonische toets een indicatie krijgen voor hulp bij de schoonmaak, waardoor de zorg sneller in gang kan worden gezet. Dit is nog niet voldoende gelukt, maar gaat in de toekomst zeker gebeuren.

Het is ook de bedoeling dat meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de werkzaamheden worden betrokken. Ook hier wordt de komende tijd meer op ingezet, meldt wethouder Hofstede.

De pilot lijkt inhoudelijk dus de goede kant op te gaan, in de uitvoering zijn de laatste tijd wel fouten gemaakt. “De afspraak was dat alleen bij nieuwe cliënten zou worden gekeken of het schoonmaakbedrijf gepast was. Deze zomer zijn echter ook cliënten die een herindicatie kregen overgezet naar het schoonmaakbedrijf. Dat was niet de bedoeling”, legt Hofstede uit. Een feit waar in de gemeenteraad flink commotie over ontstond en waarvoor Hofstede ook haar excuses heeft aangeboden. Ondertussen wordt er gewerkt aan het rechtzetten van de ontstane situatie. “Een deel van deze cliënten heeft inmiddels de oude vertrouwde hulp alweer terug. Met alle anderen die onterecht zijn overgezet, dat zijn 69 cliënten, en die niet tevreden zijn, gaan we in gesprek”, zegt de wethouder.

Alle 165 huishoudens die middels de Wmo gebruik maakt van huishoudelijke hulp via het schoonmaakbedrijf wordt dit najaar door een onafhankelijk onderzoeksbureau benaderd om een enquête in te vullen. “Als hieruit blijkt dat mensen heel ontevreden zijn of dat er dingen niet goed gaan, nemen we zeker contact op en gaan we de situatie oplossen”, belooft Hofstede. “Gelukkig krijgen we ook veel goede reacties en we maken de pilot dan ook vol vertrouwen af.” Volgend jaar beslist de gemeenteraad of de pilot wordt voortgezet.