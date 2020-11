Retrospectief: Het Huis Bingerden

In Angerlo, of eigenlijk een stukje buiten het dorp, ligt landgoed Bingerden. Het is een van de oudste landgoederen van ons land en de eerste vermelding stamt uit 970. Dan wordt het door graaf Wichman van Hamaland geschonken aan het klooster op de Elterberg. Het hof aan de IJssel werd in het desbetreffende document het Hof te Bingart genoemd. Later werd het eigendom van de aartsbisschop van Keulen en vanaf 1336 was er sprake van een geslacht Van Bingerden. Sinds 1660 is het landgoed in eigendom van de familie die het momenteel nog in bezit heeft, al veranderde namen enkele keren. Door huwelijk is het hof vanaf 1931 in handen van de familie Van Weede, sinds 1815 Nederlandse adel.

Op deze foto uit circa 1890 is het oude landhuis te zien. De waterpartij op de voorgrond is een deel van de oude middeleeuwse gracht. Die verdween na het opnieuw aanleggen van de tuinen in 1791. De Duitse landschapsarchitect J. Posth tekende voor het ontwerp in de Engelse landschapsstijl. Daarvoor werd de gracht deels verbreed en met de vrijgekomen grond werden heuveltjes aangelegd.

Het huidige huis Bingerden werd in 1958 gebouwd. Veel kleiner dan het oorspronkelijke huis. Het oude landhuis van deze foto werd namelijk in april 1945 in brand gestoken door in allerhaast terugtrekkende Duitse soldaten. De bijgebouwen en de tuinen bleven daarbij grotendeels gespaard, al veranderden de tuinen in de naoorlogse jaren door achterstallig onderhoud. Met steun van een stichting voor Historische Particuliere Buitenplaatsen werden de tuinen gelukkig hersteld en het zijn precies die tuinen waardoor het huidige Bingerden zelfs internationale bekendheid heeft.

Een opmerkelijk anekdote over het landgoed: In 1641 werd Bingerden verkocht aan de familie Van Goltstein. Na de dood van hun zoon Johan ontstonden problemen over de opvolging. Johan had namelijk drie dochters en in die tijd was het gebruikelijk dat alleen een man erfopvolger kon zijn. De erfgenamen van Van Goltstein lieten zich bijstaan door de rechtsgeleerde dr. Herman Pabst, die in 1662 het landgoed van de familie kreeg. Door het langdurige proces hadden de erfgenamen namelijk een flinke schuld bij de heer Pabst…