Retrospectief: het eerste schooltje van Loenen

Het onderwijs in deze streek is al enkele eeuwen oud. Al in 1662 werd in Loenen onderwijs gegeven. Het was toen wel wat primitief, maar degenen die het konden betalen, werden toch in de gelegenheid gesteld om zich taal en rekenen meester te maken. De koster was degene die als onderwijzer fungeerde. Voordien bestond het onderwijs voor de meesten uitsluitend uit catechisatie in de kerk tussen de morgen- en middagdienst. Daar werd de leer van de kerk verteld.

De eerste school van Loenen dateert al van 1662. Dus al ruim 350 jaar! Tussen de kerk en pastorie was een klein gebouwtje verrezen waar de koster les gaf aan een groepje kinderen.

Voordat de leerplichtwet, in het jaar 1901, van kracht werd, gingen de kinderen onregelmatig naar school. De kinderen waren op het platteland vaak nodig op de boerderij. Al jong moesten zij helpen met de oogst. Als het werk geklaard was mochten zij weer naar school.

Het oude gebouwtje werd later vervangen door een ander, dat dicht langs de Beekbergerweg tegenover de kerk stond. Het was een eenmansschooltje en werd in 1824 gebouwd. Het schooltje had maar één lokaal. In 1880 werd het personeel uitgebreid, omdat meer ouders het nuttig vonden dat hun kinderen onderwijs kregen. Het lokaal werd in tweeën gesplitst voor de ondermeester. Dit schooltje deed dienst tot 1890. Het aantal kinderen bleef stijgen en de gemeente zag de noodzaak in van een grote nieuwe school. Deze kwam iets verderop te staan. De Dorpsschool werd in 1890 geopend en enkele malen uitgebreid. Van heinde en verre kwamen de kinderen, van over het kanaal tot aan de Woeste Hoeve. In 1903 kwam er in Loenen een openbare lagere school aan het kanaal: school 18.

De katholieken in Loenen kregen in 1922 een eigen school aan de Hoofdweg. Deze Aloysiusschool werd enkele malen sterk uitgebreid en heet nu De Poort.

De Dorpsschool lag te dicht aan een drukke weg en was daardoor ongeschikt. Na vele plannen lukte het de Loenenaren toch een nieuwe openbare lagere school te krijgen. Aan de Reuweg kwam een fraaie grote school met gymzaal. Er werd gekozen voor de naam De Tweede Stee (de tweede plek) maar zoals uit bovenstaande blijkt, moet dit echter de vierde plek zijn.