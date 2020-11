Retrospectief: Een nieuw postkantoor

Het is 1909 en op de hoek van de Hoofdstraat en de Beekstraat (nu President Kennedylaan) in Velp vordert de bouw van het nieuwe postkantoor gestaag. Het zou op 24 mei 1910 opgeleverd worden door aannemer Glazenmaker uit Hilversum. Het opvallende ontwerp was van de hand van rijksbouwmeester C.H. Peters. Hij ontwierp bijvoorbeeld ook het oude hoofdpostkantoor in Amsterdam en in Den Haag het voormalige Ministerie van Justitie. Deze fraaie prent toont de bouw, ergens in 1909. Nieuwsgierig slaan de mensen de verrichtingen van de fotograaf gade. De bouwschutting is in gebruik voor het maken van reclame voor onder andere Gazelle en een transporteur.

Het nieuwe postkantoor op die markante hoek van het dorp Velp was de vervanger van het postkantoor op de hoek van de Hoofdstraat en de Rozendaalselaan. Te zien is tijdens de bouw dat het gebouw aanvankelijk een groot inpandig balkon had, een zogenoemde loggia. Pas vele jaren later, in 1963, toen de PTT meer ruimte nodig had, werd ook dat dichtgezet en opgenomen als werkruimte. Aanvankelijk was in het gebouw ook de woning van de directeur opgenomen, maar ook die ruimte werd in 1945 als bedrijfsruimte in gebruik genomen. Ondanks in totaal zes verbouwingen en uitbreidingen, bleef het gebouw z’n karakter behouden en het spreekt dan ook voor zich dat het inmiddels een Rijksmonument is.

Die status maakte de verbouwing in 2009 een precaire klus. Het gebouw stond al enkele jaren leeg, toen het door communicatiebureau Giesbers werd aangekocht. Het werd zorgvuldig gerestaureerd en herbergt sindsdien een deel van het bedrijf. Bij de opening noemde directeur Eddy Giesbers het ‘een bedrijf voor nieuwe communicatie op de plek van oude communicatie’. Want voor communicatie was het gebouw in 1909 opgetrokken. Aan de Hoofdstraat 29 werden poststukken en brieven verwerkt, kwamen telexen binnen en telefoonlijnen samen. Allemaal zaken die eind twintigste eeuw steeds minder centraal geregeld hoefden te worden toen alle mensen telefoon hadden, de fax z’n intreden deed en weer later internet en e-mail communicatie volledig een nieuwe weg in voerden. Postkantoren zijn inmiddels verworden tot hooguit nog een balie in een Primera of supermarkt.